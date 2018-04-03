Başkan Yazgı halk gününde vatandaşları dinledi

Aksaray Belediyesinde Salı günleri gerçekleşen halk gününde vatandaşlarla birebir görüşen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, halkın istek ve talepleri dinledi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, halk günü münasebetiyle kendisiyle görüşmek isteyenleri makamında kabul etti. Belediyenin kapılarının herkese açık olduğunu aktaran Başkan Yazgı, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri çözüme kavuşması için ilgili müdürlere talimat verdi. Başkan Yazgı, halk ile doğrudan yapılan görüşmelerin, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasında etkili olduğunu söyledi. Başkan Yazgı, halkın memnuniyet derecesini artıran “Halk Günü” toplantılarının devam edeceğini açıklarken vatandaşlardan da bu konuda olumlu tepkiler alıyor.