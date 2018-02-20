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ATSO üyelerinden teknik gezi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) üyeleri Kayseri 2’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığına düzenlenen teknik gezi programına katıldı.Teknik geziye ilişkin olarak açıklama yapan ve 2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığının Türk milli harp...

ATSO üyelerinden teknik gezi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) üyeleri Kayseri 2’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığına düzenlenen teknik gezi programına katıldı.Teknik geziye ilişkin olarak açıklama yapan ve 2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığının Türk milli harp...

20 Şubat 2018 Salı 13:08
ATSO üyelerinden teknik gezi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) üyeleri Kayseri 2’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığına düzenlenen teknik gezi programına katıldı.

Teknik geziye ilişkin olarak açıklama yapan ve 2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığının Türk milli harp ve savunma sanayinin kilometre taşlarından olduğunu ifade eden ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, “Kayseri şehrimizde bulunan 2’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığına ilimizde imalat yapan sanayicilerimiz ile teknik gezi programı düzenledik. Çeşitli sebeplerle hareket kabiliyetini yitiren araçlara yerinde müdahale için operasyon bölgesine gönderilen seyyar ekipler, birçok arızayı harekat sahasında gideriyor. Buradaki amacımız sanayicilerimizin tank fabrikamızın ihtiyaç duyduğu parçaların üretimini yaparak ticaret yapmalarına olanak sağlamaktı. Bu anlamda firmalarımız görüşmeler gerçekleştirerek ziyareti tamamlamışlardır. Amacına uygun olarak yapılan teknik gezimizin üyelerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu ve buna benzer iş gezilerimiz ve teknik programlarımız devam edecektir” dedi.

Programa Bilim Sanayi Müdürü Refik Tezcan, KOSGEB Aksaray İl Müdürü Hakan Koçak, Ticaret İl Müdürü Vahit Özer, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ayhan Ermiş, Ahiler Kalkınma Ajansı Uzmanı Yılmaz Sansan katıldı.
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