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Aksaray’da sati kaplama çalışmaları başladı

Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim mahallesinde su ve kanalizasyon alt yapısı biten yerlerde sati kaplama için zemin hazırlıklarına başladı.Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler havaların ısınmasıyla...

Aksaray’da sati kaplama çalışmaları başladı

Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim mahallesinde su ve kanalizasyon alt yapısı biten yerlerde sati kaplama için zemin hazırlıklarına başladı.Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler havaların ısınmasıyla...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:26
Aksaray’da sati kaplama çalışmaları başladı

Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim mahallesinde su ve kanalizasyon alt yapısı biten yerlerde sati kaplama için zemin hazırlıklarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri alt yapısı biten bölgelerde asfalt ve sati kaplama çalışmalarına hız verdi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ ya ve çalışmaları gerçekleştiren personele kendilerini tozdan, topraktan ve çamurdan kurtaracağı için teşekkür etti.
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