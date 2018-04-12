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Aksaray’da OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Aksaray Valisi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Aksaray Belediye Başkanı OSB Yönetim Kurulu Başkan...

Aksaray’da OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Aksaray Valisi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Aksaray Belediye Başkanı OSB Yönetim Kurulu Başkan...

12 Nisan 2018 Perşembe 16:12
Aksaray’da OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Aksaray Valisi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.

OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Aksaray Belediye Başkanı OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Şahin Yazgı, yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ile OSB Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Gündemdeki konuları görüşen OSB yönetim kurulu yatırımcıların taleplerini değerlendirirken, bölgenin sorun ve ihtiyaçları ile yapılacak yatırım planlamaları istişare edildi. Kurul üyeliği sona eren Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Ahmet Koçaş veda etti. Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte Koçaş’a a görev süresince yaptığı katkıları nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Ardından OSB ile ilgili konuları görüşen vali Pekmez, yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, Aksaray OSB’nin hızla büyüdüğüne dikkat çekti.
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