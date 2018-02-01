Aksaray’da okul servis sürücülerine eğitim semineri

Aksaray’da sömestr tatilinin bitmesine günler kala İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenci servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenledi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, okul öğrenci servisi sürücülerine seminer düzenledi. Şehirde hizmet veren yaklaşık 200 servis sürücüsünün katıldığı eğitim semineriyle, öğrencilerin güven içerisinde seyahat etmeleri amaçlanıyor. Seminerle ilgili bilgi veren Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Demetleme Şube Müdürü Nail Sevgican, kentte yaklaşık 200 servis sürücüsünün olduğunu belirterek, “Yeni yayınlanan okul taşıtları hizmet yönetmeliğiyle alakalı sürücüleri ve araç sahiplerini bilgilendirme eğitim semineri düzenledik. Çocuklarımızın güvenli bir trafik ortamında seyahatlerini sağlamak amacıyla bilgilendirme eğitimi yapıyoruz. Bunun yanında yeni genelge, yeni düzenlemeyle alakalı çalışmalar da yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın trafik ortamına bıraktığımız zaman ailelerin gözü arkada kalmadan güvenli bir trafik ortamında seyahatlerini sağlayarak evden okullarına, okullarından da evlerine dönüşlerini sağlamak. Yaklaşık 200 civarında araç sahibi ve servis sürücüsü mevcut. Faydalı olacağına inanıyorum” dedi.