Aksaray’da Engelliler Koordinasyon Merkezi açıldı

Aksaray Belediyesi tarafından Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi içerisine yaptırılan Engelli Koordinasyon Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Engelliler Koordinasyon Merkezinin açılış törenine katılan Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Türkiye’nin özlediği tablonun farklılıklarla bir arada olabilmek olduğunu belirterek, “Türkiye’nin özlediği tablo şu. Farklarımızla bir arada olabilmek. Farklarımızı kavga sebebi yapmamak, düşünce farklarımız, kökenler, siyasi görüşlerimize rağmen bir arada olabilmek ve bir arada yürütebilmek. Türkiye’nin özlediği tablo bu. Türkiye’de insanlar birbirlerine çelme takarak dünya ile rekabet edemezler. Ama Türkiye’de birbirimizi seviyoruz, bölünmüşlük, parçalanmışlık olmasın diye de doğru bilgileri, inandığı bilgileri söylemekten geri kalmamalıdır. Birlik, farklı düşünmeye, istişare etmeye engel değildir. Aksaray Belediyemizde son derece ülkemizin özlediği bu tabloya uygun bir şehir atmosferi meydana getirdi” dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise, “Biz göreve geldiğimizde hep şunun üzerine vurgu yaptık. Dedim ki, bu şehri tek başımıza yönetmeyeceğiz. Bizler bu şehri sivil toplum örgütlerimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarla, derneklerle ve halkımızla beraber yöneteceğiz. Onlar bizlerden neyi talep ediyorsa, neyi istiyorsa, neyi arzuluyor ise gücümüz yettiğince, elimiz elverdiğince onları gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz. Ama bizim için en önemli konulardan bir tanesi engelliler için yaptığımız çalışma, bu çalışmanın hem bu dünyada hem de öbür dünyada bize ne kadar büyük bir katkı sunacağını büyük bir iş yaptığımızı sizlerin sayesinde görmüş olduk. Sizlerin sayesinde bir kez daha farkına varmış oluyoruz. İlk başladığımız zaman göreve dedik ki, engellilerimiz için güzel ve uyumlu minibüslerimiz olsun seyahatlerini rahat yapabilsinler. Sağ olsunlar kırmadılar bizleri. Türkiye çapında 160 tane araç bir anda engelliler için uyumlu hale getirilmesi için bir çalışma başladı. Şimdi de koordinasyon merkezimizi açtık” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından engelli minik çocuklar semazen gösterisi gerçekleştirdi. Minik çocuklar gösterileri ile herkesi büyülerken, daha sonra koordinasyon merkezinin açılış kurdelesi kesildi.