Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Özkök güven tazeledi

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, yapılan yeni yönetim kurulu seçimlerinde yeniden başkanlığa seçildi.

Sabah erken saatlerde Ticaret Borsası Tarım Ticaret Merkezinde yapılan seçime tek liste ile girilirken, geride bırakılan 4 buçuk yıllık görev sürecinde yapılan başarılı çalışmalar ile Hamit Özkök yeniden başkan seçilerek güven tazelemiş oldu.

Yapılan seçimin ardından bir açıklama yapan Başkan Hamit Özkök, “Bizler geçirdiğimiz dört buçuk yıllık dönemde yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraberlik içerisinde Aksaray’a ve üyelerimize neler katarız diyerek çok çalıştık. Düşündüğümüz projelerin tamamını birlik ve beraberliğimiz sayesinde hayata geçirdik. Birçok kişinin ancak hayal olur dediği projeler bir bir hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüştü. Geçtiğimiz Kasım ayında yapmamız gereken seçimli genel kurulumuz Bakanlar kurulu kararınca Nisan ayına ertelendi. Bizlerde 2 Nisan olarak genel kurul tarihini belirledik. Seçime tek liste ile katıldık ve önümüzdeki 4 yıllık süre için yeni yönetimimizi belirleyerek yola devam dedik. Geçmiş dönemdeki yönetim kurulu arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ederken yeni yol arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Özkök, “Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği büyük Türkiye İçin hedef 2023 projesi kapsamında bizlere de çok fazla iş düşüyor. Her şeyden önce yorulmak nedir bilmeden, mesai saati hesaplamadan borsayı geldiği noktanın daha da ötesine götürebilmek için daha fazla koşmamız yeni projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Tarım ve hayvancılık konusunda ülkenin sigortası olan Aksaray’da yeni projeler ile 2023 hedefi içerisinde en büyük çabayı bizler göstereceğiz. Bizlerde Aksaray Ticaret Borsası olarak 2023 hedeflerine koşar adımlarla ilerleyeceğiz. Bizlere bu güne kadar destek veren tüm üyelerimize, Aksaraylı hemşerilerimize tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Seçimli genel kurulda oy kullanan bazı üyeler ise yaptıkları açıklamalarda, “Aksaray Ticaret Borsası olarak ilde gerçekten önemli bir konumdayız. Başkanımız Hamit Özkök ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin başarılı çalışmalarını duymuyor görüyoruz da. Borsada bu güne kadar yapılan çalışmalar bundan sonrası içinde beklentiyi yükseltti. Yeni oluşan yönetime başarılar dilerken geçmiş dönemdeki yönetim kurulu üyelerimize de çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.