Aksaray Belediyesi yerel buluşmalar toplantısında emniyet teşkilatını ağırladı

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, “Yerel Buluşmalar” toplantısında bu hafta kuruluşunun 173. yılını kutlayan emniyet teşkilatını konuk etti.

Aksaray Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensupları ve Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören polis adaylarının katıldığı ’Yerel Buluşmalar’ toplantısında konuşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, emniyet teşkilatının huzur ve güvenliği sağlamak adına aldığı güvenlik tedbirlerinin her zaman takdir topladığını belirterek, “Alınan tedbirler sayesinde insanlarımız rahat nefes alabiliyor. Ülkemizde suçla ve suçlularla mücadelede yetkili kurumum, emniyet teşkilatımız olduğu için bu teşkilat bizim can damarımızdır” diye konuştu.

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle, Yerel Buluşmalar toplantısında emniyet teşkilatına ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Polis Teşkilatının 173.yılını kutladı. 15 Temmuz’da emniyetin büyük sorumluluk alarak millet ile omuz omuza o gecede mücadele ettiğini aktaran Başkan Yazgı, “15 Temmuz da yaşadığımız o süreçte gece gündüz demeden çalıştınız. Sizin fedakârca çalışmanız, bizim için çok kıymetli ve çok değerliydi. Bizler, sizlerin sayesinde Aksaray’da rahat bir nefes aldık. Hem bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimizi acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Şehit Önder Güzel POMEM Müdürü Niyazi TURGAY, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, polislere sunum yapan Başkan Yazgı, Aksaray’da son 4 yılda yapılan ve halen devam eden projeleri aktardı.