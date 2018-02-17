AFAD’dan evi yanan vatandaşa konteyner yardımı

Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde geçtiğimiz günlerde evi yanan vatandaşa Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından konteyner yardımında bulunuldu.

Devlet vatandaş işbirliği kapsamında geçici barınma ihtiyacı için kalıcı konutları onarılana kadar tahsis edilen 60 adet konteynerden biri vatandaşın istediği mekana montajı yapılarak mağduriyeti giderildi. Yangın, geçtiğimiz hafta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Akpınar’a ait evde bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın neticesinde maddi hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Evinde yangın çıkan vatandaş resmi kurumlara müracaatta bulundu. Konuyu değerlendiren AFAD Müdürlüğü ekipleri adrese giderek araştırma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından AFAD ekipleri vatandaşın normal hayata dönene kadar acil barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 1 adet konteyner verdi. İkamet ettiği alana getirilen konteyner yine AFAD ekipleri tarafından kurularak vatandaşa teslim edildi.

Konteynerine kavuşan Ramazan Akpınar kendisinden yardım eden AFAD ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.