Yazar Ferzende Tanışır Ağrı’yı tanıttı

Ağrı’nın Kültür Temsilcisi Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır, İstanbul Tüyap Uluslararası Kırtasiye Fuar Merkezi’nde okuyucularla bir araya geldi.

İstanbul Tüyap Uluslararası Kırtasiye Fuar Merkezi’nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Ağrılı Yazar Ferzende Tanışır, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde yazdığı 165 adet kitapla Tanışır Yayıncılık Standında yüzlerce öğrenci ve veli ile bir araya geldi. Öte yandan Tüyap Yönetim Kurulu Başkanı, Yazar Tanışır’ı standında ziyaret ederek tebrik etti. Yazar Tanışır, fuar alanında yaptığı söyleşide kitap okuyan öğrencilerin dünyaya ve olaylara farklı açılardan baktığını, ileriki hayatta daha başarılı olduklarını belirterek değerlerimize nasıl sahip çıkılacağını güncel örneklerle anlattı.

Konuşmasının bir bölümünü Ağrı ilinde yaşayan hemşerileri için bir kıymet değeri olarak anlatan Tanışır, “15 Temmuz Şehitler Parkı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük parkıdır. Parkımızda hayvan figürleri, çocuk oyun alanları, yöresel ürünlerin sergilendiği iş yerleri, her çeşit meyve ağaçlarının bulunduğu 15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı görülmeye değer bir doğa harikasıdır. Ayrıca Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Meteor Çukuru, Nuh’un Gemisi, büyük filozof Ahmed-i Hani Türbesi, TRT Park, Vali Recep Yazıcıoğlu Mesire Alanı, Hamur Kümbeti vb. görülmeye değer turizm alanlarımızdır. Diyadin Kaplıcaları ve Diyadin ilçemizdeki seracılık faaliyetleri görülmeye değer doğal mekânlarımızdır. Seramızda eksi 40 derecede Türkiye’nin en kaliteli domatesi üretilmektedir. Üretilen domatesin büyük kısmı, domatesin ana memleketi olan Antalya iline satılıyor. Ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitemizin kampüsü, eşi benzeri olmayan mimari yapısı ve akademik kadrosu ile Türkiye’de beğeni ile tercih edilen üniversitelerimizden biridir” dedi.

Yazar Tanışır, Vali Süleyman Elban’ın gayretleriyle mevcut Ağrı Belediye binasını da içine alacak bin 100 metrekare büyüklüğünde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük parkının Ağrı’da yapılması ile Ağrı ilinin çehresinin değişeceğini söyleyerek, Ağrı’nın değişimi ve gelişimi için çalışan yöneticilerin, Ağrı ilinin unutulmaz değerleri olduğunu kaydetti.