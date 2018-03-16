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Vali Elban Doğubayazıt’ı ziyaret etti

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Doğubayazıt ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Vali Elban’’ın Doğubayazıt ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eşlik...

Vali Elban Doğubayazıt’ı ziyaret etti

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Doğubayazıt ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Vali Elban’’ın Doğubayazıt ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eşlik...

16 Mart 2018 Cuma 14:11
Vali Elban Doğubayazıt’ı ziyaret etti

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Doğubayazıt ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Elban’’ın Doğubayazıt ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eşlik etti. Elban, Doğubayazıt Belediye binası önünde Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Ardından Kaymakam Ulaş Akhan ile birlikte Doğubayazıt köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Vali Elban, bir süre onlarla sohbet etti. Kaymakam Akhan ile de ayrıca bir görüşme gerçekleştiren Vali Elban, ilçede hali hazırda devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili brifing aldı.

Vali Elban, burada yaptığı konuşmada Doğubayazıt turizmi ve tarihiyle Ağrı’nın en önemli ilçelerinden biri olduğuna değinerek, kamu yönetimi, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ilçeyi çok daha iyi yerlere getirmek için çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

Gürbulak Sınır Kapısı karşılama töreni ardından Doğubayazıt ilçe merkezinde pasajı gezen Vali Elban, pasaj esnafı ile çay içip sohbet etti. Esnafa hayırlı işler dileyen, onların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Elban, esnafın yanı sıra vatandaşlarla da yakından ilgilendi.

Son olarak Doğubayazıt Ticaret Odasını ziyaret eden Elban, Oda Başkanı Ali Efe ve yönetim kurulu tarafından karşılandı. Ali Efe ve yönetim kurulu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştiren Vali Elban, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Süleyman Elban, ziyaret programını tamamlayarak, Ağrı’ya döndü.
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