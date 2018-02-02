Patnos’ta terör operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde terör eylemlerine karıştıkları ve sosyal medyadan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları iddia edilen 8 zanlı tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda M.M, B.B, F.B, K.Ç, T.O, O.K, C.B. ve M.T. gözaltına alındı. Zanlılar İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

8 zanlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp Patnos L Tipi Cezaevine gönderildi.