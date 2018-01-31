MAZLUMDER Ağrı Şubesi’nden 28 Şubat proestosu

Ağrı’da her hafta çarşamba günleri 28 Şubat sürecinde tutuklananların serbest bırakılması çağrısında bulunan MAZLUDER Ağrı Şubesi, yaptığı basın açıklamasında tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

MAZLUMDER Ağrı Şube Başkanı yaptığı basın açıklamasında, “Üzerinden 21 yıl geçmiş olmasına rağmen yaraları kapatılmamış olan 28 Şubat darbesi, brifingli/siyasi yargı kararlarıyla cezaevlerinde tutulan 600’e yakın Müslüman siyasi mahpusu ve bunların ailelerini mağdur etmeye devam ediyor. Beraat etmesi gerekirken aynı torba dosyaya dahil edildikleri için müebbet hapis cezası verilen, en ağır yorumla bile adli nitelikli süreli hapis cezası alması gerekirken siyasi nitelikli müebbet hapis cezası verilen; delil niteliği tartışmalı olup ABD’de deşifre edilmiş dijital kayıtlarla cezalandırılan, avukatsız, işkenceli ve her türlü aşağılık yöntemle onur kırmaya dönük sorgulamalarda imzalatılan sahte ifade tutanaklarına dayanılarak gençlikleri ellerinden alınan, toplumsal zemin oluşturmak adına ev ya da işyerlerine yerleştirilen sahte delillere dayanarak aşağılık iftiralarla suçluymuş gibi medyanın önüne atılan 28 Şubat mahpusları, darbenin mağdurları olarak halen cezaevlerinde tutuluyorlar” dedi.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını ifade eden Aslan, “Af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan, darbeciler yargılanırken darbe hukukunun kararlarıyla içeride tutulan bu insanların ve bu insanların ailelerinin hak talebinin gereğini yerine getirmek açıktır ki başta yargı, hükümet ve TBMM olmak üzere herkes üzerine düşen önemli bir görevdir. MAZLUMDER olarak 28 Şubat yargı kararlarının iptal edilmesi talebiyle başta İstanbul Çağlayan Adliyesi önü olmak üzere Ağrı Şubemiz ve diğer şubelerimizle birlikte eşzamanlı olarak geçekleştirdiğimiz eylem ve açıklamalarla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede soruna duyarlı bütün sivil toplum örgütlerinden, basın yayın organlarından ve diğer kişi ve kurumlardan söz konusu çalışmalara katkı sağlamalarını beklediğimizi ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.