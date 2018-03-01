Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117632
ALTIN
161.171
DOLAR
3.8080
STERLİN
5.2467
EURO
4.6527

Kaymakam Özderin, okulları ziyaret etti

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, Taşlıçay Okullarını ziyaret ederek, Öğretmenlerle çeşitli toplantılar yaptı.Taşlıçay İmam Hatip Lisesi, Taşlıçay Anadolu Lisesi ve Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret eden Özderin öğretmenlerle...

Kaymakam Özderin, okulları ziyaret etti

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, Taşlıçay Okullarını ziyaret ederek, Öğretmenlerle çeşitli toplantılar yaptı.Taşlıçay İmam Hatip Lisesi, Taşlıçay Anadolu Lisesi ve Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret eden Özderin öğretmenlerle...

01 Mart 2018 Perşembe 18:07
Kaymakam Özderin, okulları ziyaret etti

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, Taşlıçay Okullarını ziyaret ederek, Öğretmenlerle çeşitli toplantılar yaptı.

Taşlıçay İmam Hatip Lisesi, Taşlıçay Anadolu Lisesi ve Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret eden Özderin öğretmenlerle toplantı yaptı.

Toplantılarda, Eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi ile ikinci dönem yapılması planlanan çalışmaların değerlendirilmesi ve kararlaştırılan projelerin uygulaması kararları alınması, Yeni projeler hakkında ise bilgiler alındı.

Toplantıda konuşan  Özderin; “İlçemizdeki öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması, daha kaliteli bir eğitim alması, sosyal ve kültürel yaşantıların zenginleştirilmesi, sağlıklı ve zinde yaşamlarının olması, çağın gelişimlerini takip edebilmeleri ve özellikle ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Kaymakamlık olarak okul ve kurumlarımıza her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Okullardaki kütüphane, yemekhane ve dinlenme odalarını ziyaret eden Kaymakam Özderin, Okul Müdürleri Halil Koç, Fatih Öcal ve Tahsin Göksu’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı’da STK’lardan 28 Şubat basın açıklaması
Ağrı’da STK’lardan 28 Şubat basın açıklaması
Doğubayazıt’ta 1. Mekanize Tugay Komutanlığında korkutan yangın
Doğubayazıt’ta 1. Mekanize Tugay Komutanlığında korkutan yangın
Tutak’ta Okuma-Yazma Seferberliği Toplantısı
Tutak’ta Okuma-Yazma Seferberliği Toplantısı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim