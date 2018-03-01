Kaymakam Özderin, okulları ziyaret etti

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, Taşlıçay Okullarını ziyaret ederek, Öğretmenlerle çeşitli toplantılar yaptı.

Taşlıçay İmam Hatip Lisesi, Taşlıçay Anadolu Lisesi ve Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret eden Özderin öğretmenlerle toplantı yaptı.

Toplantılarda, Eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi ile ikinci dönem yapılması planlanan çalışmaların değerlendirilmesi ve kararlaştırılan projelerin uygulaması kararları alınması, Yeni projeler hakkında ise bilgiler alındı.

Toplantıda konuşan Özderin; “İlçemizdeki öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması, daha kaliteli bir eğitim alması, sosyal ve kültürel yaşantıların zenginleştirilmesi, sağlıklı ve zinde yaşamlarının olması, çağın gelişimlerini takip edebilmeleri ve özellikle ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Kaymakamlık olarak okul ve kurumlarımıza her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Okullardaki kütüphane, yemekhane ve dinlenme odalarını ziyaret eden Kaymakam Özderin, Okul Müdürleri Halil Koç, Fatih Öcal ve Tahsin Göksu’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.