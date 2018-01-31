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HDP Ağrı İl Başkanı Maşuk Arpaç tutuklandı

TSK tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtına yönelik sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan HDP Ağrı İl Başkanı Arpaç tutuklandı.

HDP Ağrı İl Başkanı Maşuk Arpaç tutuklandı

TSK tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtına yönelik sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan HDP Ağrı İl Başkanı Arpaç tutuklandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:55
HDP Ağrı İl Başkanı Maşuk Arpaç tutuklandı

TSK tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtına yönelik sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan HDP Ağrı İl Başkanı Arpaç tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e başlatılan operasyonu eleştiren ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal paylaşım sitelerinde terör örgüt propagandası yaptığı iddia edilen İl Başkanı Arpaç’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından adliye ye sevk edilen Arpaç, “Terör örgütü propagandası” yapma suçundan tutuklandı.
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