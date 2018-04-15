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Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi

Ağrı’da ilk defa gerçekleştirilen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi. 29 ilden 68 kulüpten 258 erkek ve 169 bayan olmak üzere toplamda 427 sporcunun katılım gösterdiği şampiyona bugün sona erdi.Ağrı’da 4 gün süren...

Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi

Ağrı’da ilk defa gerçekleştirilen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi. 29 ilden 68 kulüpten 258 erkek ve 169 bayan olmak üzere toplamda 427 sporcunun katılım gösterdiği şampiyona bugün sona erdi.Ağrı’da 4 gün süren...

15 Nisan 2018 Pazar 14:45
Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi

Ağrı’da ilk defa gerçekleştirilen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi. 29 ilden 68 kulüpten 258 erkek ve 169 bayan olmak üzere toplamda 427 sporcunun katılım gösterdiği şampiyona bugün sona erdi.

Ağrı’da 4 gün süren ve Halter Federasyon faaliyet programında yer alan, Ağrı Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce koordine edilen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi. Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasını 29 ilden 68 kulüpten 258 erkek ve 169 bayan toplamda 427 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Son gün müsabakaları ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi. Sporcuların kupa ve madalyaları Federasyon Genel Sekreteri Levent Parlar, kulüp yöneticileri ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Şampiyonada kulüp olarak bayanlarda, Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü birinci, Ankara Gonca Spor Kulübü ikinci, Gaziantep Yasa Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu. Erkek kulüplerinde ise Ankara ASKİ Spor Kulübü birinci, Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, Hatay Payas Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
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