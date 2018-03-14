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Ahmed-i Hani Havalimanı’nda yolcu sayısı yüzde 14 arttı

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Şubat ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda 25 bin 361 yolcuya hizmet verildi.Devlet Hava Meydan İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan...

Ahmed-i Hani Havalimanı’nda yolcu sayısı yüzde 14 arttı

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Şubat ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda 25 bin 361 yolcuya hizmet verildi.Devlet Hava Meydan İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:10
Ahmed-i Hani Havalimanı’nda yolcu sayısı yüzde 14 arttı

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Şubat ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda 25 bin 361 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydan İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Şubat ayı Havalimanı İstatistikleri açıklandı. Şubat ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 25 bin 361 oldu. Aynı ayda Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 182’ye ulaştı.

2018 Yılı Şubat ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 17 artışla 223 ton olarak gerçekleşti.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’ndan, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 53 bin 691 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 18 artışla 364’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 14 artışla 476 tona ulaştı.
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