Ağrı’ya yeni şehir mezarlığı yapılacak

Ağrı’da mevcut mezarların dolması üzerine harekete geçen Ağrı Belediyesi, kentte yapılacak 14 bin 310 kapasiteli mezarlığın ihalesini gerçekleştirdi.

Ağrı Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada kentin mezarlık ihtiyaçları için 100. Yıl Mahallesi’nde yapılacak şehir mezarlığı alanının ihalesinin gerçekleştirildiği duyuruldu. Yapılacak mezarlığın 14 bin 310 defin kapasiteli olacağı belirtilen açıklamada, halkın defin işlemlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için planlandığı kaydedildi. Mezarlığın Ağrı’ya uzun yıllar yeteceği aktarılan açıklamada, “ Yeni Şehir Mezarlığı yerleşkesi Ağrı’ya uzun yıllar hizmet verebilecek kapasitede olacak. İhalesi gerçekleştirilen Yeni Şehir Mezarlığı 14 bin 310 defin kapasiteli olacak. 310 dönümlük yerleşkeye halkın bütün ihtiyaçlarına hizmet verebilecek idari bina, kapalı ve açık dinlenme alanları, gasilhane, otopark, morg, şadırvan ve camii yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.