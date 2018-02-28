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Ağrı’da STK’lardan 28 Şubat basın açıklaması

Ağrı’da faaliyet gösteren 8 sivil toplum kuruluşu temsilcisi 28 Şubat’ın 21. yıl dönümünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.Merkez Camii önünde yapılan basın açıklamasına Mazlumder, Mustazaflar Cemiyeti, Egitim Bir-Sen, Memur-Sen,...

Ağrı’da STK’lardan 28 Şubat basın açıklaması

Ağrı’da faaliyet gösteren 8 sivil toplum kuruluşu temsilcisi 28 Şubat’ın 21. yıl dönümünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.Merkez Camii önünde yapılan basın açıklamasına Mazlumder, Mustazaflar Cemiyeti, Egitim Bir-Sen, Memur-Sen,...

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:59
Ağrı’da STK’lardan 28 Şubat basın açıklaması

Ağrı’da faaliyet gösteren 8 sivil toplum kuruluşu temsilcisi 28 Şubat’ın 21. yıl dönümünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Merkez Camii önünde yapılan basın açıklamasına Mazlumder, Mustazaflar Cemiyeti, Egitim Bir-Sen, Memur-Sen, Diyanet-Sen, İHH, Genç İHH, İnsani hareket Yardımlaşma Dernegi, Önder Ağrı Şubesi temsilcileri ve Üniversiteli Ak Gençlik katıldı.

Sivil toplum kuruluşları adına ortak basın açıklamasını okuyan Mazlumder Ağrı Şube Başkanı Yüksel Aslan, 28 Şubat sürecinden bu yana darbe mağdurlarının cezaevlerinde tutulduğunu söyledi.

Başkan Aslan, “28 Şubatın hemen her çevrede darbe olarak adlandırıldığı; bir kısım 28 Şubatçının müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı;brifingli ya da paralel yargının elemanları olup kritik mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcıların ihraç ve tutuklamalara muhatap olduğu; örgütçülerin başka kişileri örgütçü diyerek soruşturduğunun ve cezalandırdığının ortaya çıktığı bu günlerde dönem yargılamalarına meşru yargılama muamelesi yapmak açık bir zulümdür. Çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu sorunun hemen şimdi çözülmesi gerekmektedir. Unutulmasın ki mazlumların ahı bütün siyasi hesapları ve matematik hesaplarını alt üst edecek bir güce sahiptir. Bahse konu hak talebinin gereğini yerine getirmek açıktır ki başta Yargı, Hükümet ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir” dedi.

Şubat sürecinin bir an önce aydınlatılması gerekiğine vurgu yapan Aslan, “Binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını ve bu sürecin bütün aktörlerinin açığa çıkartılarak bunlardan hesap sorulmasını, 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat’ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını, 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
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