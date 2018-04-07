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Ağrı’da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

AĞRI (İHA) – Ağrı’da kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Erzurum Caddesi, Abidiye Meydanı mevkiinde meydana geldi. B.Ç yönetimindeki...

Ağrı’da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

AĞRI (İHA) – Ağrı’da kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Erzurum Caddesi, Abidiye Meydanı mevkiinde meydana geldi. B.Ç yönetimindeki...

07 Nisan 2018 Cumartesi 20:30
Ağrı’da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

AĞRI (İHA) – Ağrı’da kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Erzurum Caddesi, Abidiye Meydanı mevkiinde meydana geldi. B.Ç yönetimindeki otomobil hızını alamayarak orta refüje çıktı, kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis, çevrede başka kazalar yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. 1 buçuk saat kapalı kalan yol trafikte aksamalara neden olurken, otomobil sürücüsü B.Ç hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören otomobil olay yerine gelen çekici ile kaldırıldıktan sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü B.Ç’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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