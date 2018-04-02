Ağrı’da otizmli çocuklar piknikte bir araya geldi

Ağrı’da ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ nedeniyle yürüyüş düzenlenip ardından otizmli çocuklar ve aileleri piknikte bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ programı kapsamında otizmli hastalara dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Kent merkezi Abidiye Meydanı’nda ‘Otizmi fark et, kabul et bizimle yürü’ pankartı ile başlayan yürüyüşe Ağrı Vali Yardımcısı Ejder Demir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, otizmli hastalar ve aileleri katıldı. Yürüyüş sırasında vatandaşlar ellerinde ‘Bize fırsat verin’, ‘Otizmin farkındayız onların yanındayız’ dövizleri taşıdı. Merkez cami önüne kadar devam eden yürüyüş sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Ejder Demir, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Otizmli hastaların varlığını hissetme ve hissettirme adına organizasyon düzenlediklerini vurgulayan Demir, erken yaşta otizm hastalığının tedavisinin büyük oranda mümkün olduğuna dikkat çekti. Vali Yardımcısı Demir, “Otizmli hastalarımıza Allah’tan şifalar diliyorum, ailelerine de otizm ile mücadele hususunda bilinç ve eğitimin arttırılması temennisinde bulunuyorum. Otizmle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Erken yaşta erken teşhis ve özel eğitim programları ile yüzde yüzde 100 tedavisi olan bir hastalıktır. Bu programın düzenlenmesinde emeği olan tüm arkadaşlarımıza ve burada bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Ejder Demir’in konuşmalarının ardından otizmli hastalar ve aileleri servislerle TRT Parkı’na götürüldü. Burada mangal yakılarak piknik programı düzenlendi, otizmli hastalara mangal yakılarak yemek ikramında bulunularak çeşitli oyunlar oynandı. Oldukça eğlenceli görülen otizmli hastalar aileleri ve arkadaşlarıyla bolca vakit geçirdi.