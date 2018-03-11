Ağrı’da köylülerden taziye anayasası

Ağrı’da taziyelerin kuralları olarak bilinen ve yüzyıllardır devam eden taziyelerde verilen yemeğe ve okunan mevlide Patnos ilçesine bağlı Doğansu Köyü sakinleri ‘Taziye Anayasası’ adı altında hazırlanan 10 madde ile son verdi.

İslam ülkeleri başta olmak üzere Türkiye’de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde birçok ilde ölen kişilerin ardından açılan taziye evlerinde verilen yemekler ve okunan mevlit, Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Doğansu Köyü’nde tartışma konusu oldu. Köyde ölen vatandaşların ardından açılan taziyenin yapılması için taziye evinde verilen yemekler ve taziyenin uzun sürmesi köylülerde rahatsızlığa neden oldu. Köy muhtarı ve imam hatipler tarafından hazırlanan 10 maddelik ‘Taziye Anayasası’ yazılı hale getirilerek köylülere duyurularak birçok yere asıldı.

Taziye ile bütünleşen birçok kurala son verilen metinde bulunan kurallara köylülerin uyması ve itiraz edilmemesi istendi. Köy muhtarı ve imam hatiplerin isimleri ve imzasının bulunduğu metinde, en dikkat çeken maddeler ise taziye yemeğinin kalkacağı ve yerine çorba verileceği, taziyelerde mevlitin okutulmayacağı ve taziyelere bir kez gidilecek maddeleri dikkat çekti.

‘Taziye Anayasası’ adı altında hazırlanan 10 madde şöyle:

"1.Taziyenin yönetimi imamlarda olacak (itiraz edilmeyecek)

2. Ekonomik olarak halka yansıyan yönü.

3. Taziye süresi 3 gün olacak.

4. Köyde 6-7 yaşlarında ölen çocuğun taziyesi evinde yapılacak.

5. Taziye yemeği kalkacak yerine çorba verilecek.

6. Taziye adabına uyulacak. (1 kere gidilecek)

7. Dağıtılan şekerleme kalkacak.

8. Taziyelerde mevlid okunmayacak, yemek verilmeyecek.

9. Karabayram hurafesi kalkacak.

10. Kararlara uymamakla köyün huzurunu bozmayalım."