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Ağrı’da istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Ağrı Valisi Süleyman Elban başkalığında ‘İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.Eleşkirt Belediyesinde düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Eleşkirt Belediye...

Ağrı’da istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Ağrı Valisi Süleyman Elban başkalığında ‘İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.Eleşkirt Belediyesinde düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Eleşkirt Belediye...

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:54
Ağrı’da istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Ağrı Valisi Süleyman Elban başkalığında ‘İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Eleşkirt Belediyesinde düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Dedeli Belde Belediye Başkanı Veysi Durak, Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Selahattin Aysu, Yücekapı Belde Belediye Başkanı İlhami Zeyrek ve Tahir Belde Başkanı Cemal Şerefoğulları katıldı.

Toplantıda, Vali Elban, belediye başkanlarıyla il ve ilçelerdeki kamu yatırımları, projeler, desteklemeler ve yapılan hizmetler hakkında istişarede bulundu.
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