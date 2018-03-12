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Ağrı’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Ağrı’da program düzenlendi.Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programa,...

Ağrı’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Ağrı’da program düzenlendi.Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programa,...

12 Mart 2018 Pazartesi 13:59
Ağrı’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Ağrı’da program düzenlendi.

Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programa, Vali Süleyman Elban, Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından okul müdürü Mehmet Özmüş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra ‘Bir İstiklal Öyküsü’ ile ilgili video gösterisi ve öğrenciler tarafından hazırlanan skeçle program devam etti. Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Berin Neva Özmüş’ün İstiklal Marşı okuması, salonda duygulu anlar yaşattı.

Şiirlerin okunduğu programda, değişik dallarda yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi.
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