Ağrı’da gençler yarıştı

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyelerinin katılım sağladığı Türk müziği, şiir okuma, tiyatro ve bilgi yarışmaları gerçekleştirildi.

Gençlik merkezinde gerçekleştirilen yarışmalarda 300’e yakın genç derece elde edebilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışmaları" adıyla Türk müziği, şiir okuma, tiyatro alanlarında kıyasıya yarıştı. Gençlerin geleneksel sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla düzenlenen yarışmalar, il birinciliği, grup birinciliği ve Türkiye finalleri olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecek. İl birinciliği aşaması, ocak-şubat, grup birinciliği yarışmaları, mart-nisan, Türkiye finalleri ise mayıs ayında yapılacak. Ağrı’da düzenlenen Yarışmalarda gençlerin performansını, alanında uzman kişilerin oluşturduğu jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. İl yarışmasında birinci olanlar, grup finaline katılmaya hak kazandı. Türkiye birincileri, yurt dışı gezisiyle ödüllendirilecek.

Yarışmalar sonucunda dereceye giren gençlere başarı belgesi, hediye çeki ve yarışmaya katılan bütün gençlere katılım belgesi Ağrı Gençlik Merkezi Müdürü M.Nuri Okan ve Gençlik Liderleri tarafından takdim edildi.