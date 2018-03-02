Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116484
ALTIN
162.454
DOLAR
3.8169
STERLİN
5.2499
EURO
4.6963

Ağrı’da gençler yarıştı

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyelerinin katılım sağladığı Türk müziği, şiir okuma, tiyatro ve bilgi yarışmaları gerçekleştirildi.Gençlik merkezinde gerçekleştirilen yarışmalarda 300’e...

Ağrı’da gençler yarıştı

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyelerinin katılım sağladığı Türk müziği, şiir okuma, tiyatro ve bilgi yarışmaları gerçekleştirildi.Gençlik merkezinde gerçekleştirilen yarışmalarda 300’e...

02 Mart 2018 Cuma 10:34
Ağrı’da gençler yarıştı

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyelerinin katılım sağladığı Türk müziği, şiir okuma, tiyatro ve bilgi yarışmaları gerçekleştirildi.

Gençlik merkezinde gerçekleştirilen yarışmalarda 300’e yakın genç derece elde edebilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışmaları" adıyla Türk müziği, şiir okuma, tiyatro alanlarında kıyasıya yarıştı. Gençlerin geleneksel sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla düzenlenen yarışmalar, il birinciliği, grup birinciliği ve Türkiye finalleri olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecek. İl birinciliği aşaması, ocak-şubat, grup birinciliği yarışmaları, mart-nisan, Türkiye finalleri ise mayıs ayında yapılacak. Ağrı’da düzenlenen Yarışmalarda gençlerin performansını, alanında uzman kişilerin oluşturduğu jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. İl yarışmasında birinci olanlar, grup finaline katılmaya hak kazandı. Türkiye birincileri, yurt dışı gezisiyle ödüllendirilecek.

Yarışmalar sonucunda dereceye giren gençlere başarı belgesi, hediye çeki ve yarışmaya katılan bütün gençlere katılım belgesi Ağrı Gençlik Merkezi Müdürü M.Nuri Okan ve Gençlik Liderleri tarafından takdim edildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakam Özderin, okulları ziyaret etti
Kaymakam Özderin, okulları ziyaret etti
Ağrı’da STK’lardan 28 Şubat basın açıklaması
Ağrı’da STK’lardan 28 Şubat basın açıklaması
Doğubayazıt’ta 1. Mekanize Tugay Komutanlığında korkutan yangın
Doğubayazıt’ta 1. Mekanize Tugay Komutanlığında korkutan yangın

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim