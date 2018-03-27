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Ağrı’da evlilik semineri düzenlendi

Ağrı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Evlilik ve Aile Okulu Seminerleri” başladı.Ağrı Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerlerin ilk seansı “Mutlu Evlilik” konusu ile Ağrı İbrahim...

Ağrı’da evlilik semineri düzenlendi

Ağrı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Evlilik ve Aile Okulu Seminerleri” başladı.Ağrı Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerlerin ilk seansı “Mutlu Evlilik” konusu ile Ağrı İbrahim...

27 Mart 2018 Salı 22:16
Ağrı’da evlilik semineri düzenlendi

Ağrı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Evlilik ve Aile Okulu Seminerleri” başladı.

Ağrı Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerlerin ilk seansı “Mutlu Evlilik” konusu ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak tarafından başlatıldı. Seminerin ikinci seansı aynı konu üzerinden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Mehmet Teyfur tarafından verildi. Seminere evli, nişanlı, bekar kadın ve erkekler katıldı. Evlilik ve Aile Okulu Seminerleri yeni konularla birlikte belirlenen günlerde devam edecektir.
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