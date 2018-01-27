Ağrı’da derneklerden Afrin harekâtına tam destek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna, Ağrı Kültür ve Eğitim Vakfı ve Ağrı Kültür ve Eğitim Derneği ortak açıklama yaparak operasyona destek verdi.

Ortak basın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de bulunan terör örgütü PYD/YPG’ye yapılan operasyonun, İslam âleminde barışın, huzurun ve tevhidin zeminini oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bin yıldan beri beka-i istiklal-i İslam için, farz-ı kifaye-i cihadı deruhteye, İslam’ın sancağını dalgalandırmaya vazifedir ordumuzun, muvakkat arızalardan kurtarıp, tarihteki misyon ve vizyonunu tekrar ortaya koyma ve uhdesine alma hakikatini görüyoruz ve şahit oluyoruz. Muazzez üstadımız Bediüzzaman’ın da ifade buyurduğu gibi; Bu orduda bir ruh var, o ruh benimle dosttur. Kahraman ordumuz şer güçlerin elinden kendisini kurtaracak ve hakikat-i hali anlayacak ve eski vazifesini deruhte edecektir. Kahraman ordu inşallah kılıcını düşmanına vurduracak, ayağına vurdurmayacak ve ağlayan âlem-i İslam’ı inşallah bu ordu güldürecektir. Müjdesinin ve hakikatinin emarelerini yaşıyoruz” denildi.

Afrin harekâtının kısa sürede başarılı olması için duaların edildiği vurgulandığı açıklamada, “Bizler de bütün bir millet olarak, yukarıdaki hakikatlere masadak olma adına ve hassaten Mehmetçiklerimize, ordumuza ve devletimize kuvvet-üzzahr olma adına, dualarımızla, ibadetlerimizle sohbetlerimizle, iltica ve yalvarmalarımızla destek olacağız ve harekâtın en kısa zamanda ve en yüksek başarı ile neticelenmesi hususunda Cenab-ı kadı-ül hacata samimane ve gönülden dua etmekteyiz.

Bu vesile ile şehitlerimize; Allah’tan rahmet diler, gazilerimize ve yaralılarımıza şifa için niyaz eder, ordumuza ve komutanlarımıza hayırlı kararlar için dua eder, devletimize ve hükümetimize ebed müddet için Rabbimize ilticaen yalvarırız” ifadelerine yer verildi.