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Ağrı 1970 Spor, Bağlar Belediye Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Liginde Ağrı 1970 Spor, son hazırlıklarını tamamlayarak Bağlar Belediyespor maçı için Diyarbakır’a gitti.Bölgesel Amatör Ligi 17. hafta mücadelesinde Ağrı 1970 Spor yarın deplasmanda oynayacağı Bağlar Belediyespor maçı...

Ağrı 1970 Spor, Bağlar Belediye Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Liginde Ağrı 1970 Spor, son hazırlıklarını tamamlayarak Bağlar Belediyespor maçı için Diyarbakır’a gitti.Bölgesel Amatör Ligi 17. hafta mücadelesinde Ağrı 1970 Spor yarın deplasmanda oynayacağı Bağlar Belediyespor maçı...

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:30
Ağrı 1970 Spor, Bağlar Belediye Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Liginde Ağrı 1970 Spor, son hazırlıklarını tamamlayarak Bağlar Belediyespor maçı için Diyarbakır’a gitti.

Bölgesel Amatör Ligi 17. hafta mücadelesinde Ağrı 1970 Spor yarın deplasmanda oynayacağı Bağlar Belediyespor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı. Ligde şampiyonluğu büyük ölçüde garantileyen Ağrı 1070 Spor’da hedef namağlup şampiyonluk. Antrenman sonrası Diyarbakır’a harekete eden Sarı Lacivertli ekipte, maç hakkında açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü Ercan Aydın, “Takımımız Bağlar Belediye Spor ile oynayacağı maçtan üç puanla dönmesi halinde ligde şampiyonluğunu ilan edecek ve artık play of hesapları yapacak. İnşallah hedefimiz olan 3. Lige çıkacağız, devre arası yeni transfer ettiğimiz orta saha ön libero Ufuk Hançer ile kadroyu daha da güçlendirdik” dedi.
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