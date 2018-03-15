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Vali Tutulmaz’dan şehit ailesine ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Bolvadin ilçesine bağlı Büyükkarabağ köyündeki şehit Cihan Tanrıkulu’nun ailesine ziyarette bulunarak tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak ailelerine şükran duygularını iletti.Vali Mustafa Tutulmaz’ın...

Vali Tutulmaz’dan şehit ailesine ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Bolvadin ilçesine bağlı Büyükkarabağ köyündeki şehit Cihan Tanrıkulu’nun ailesine ziyarette bulunarak tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak ailelerine şükran duygularını iletti.Vali Mustafa Tutulmaz’ın...

15 Mart 2018 Perşembe 17:49
Vali Tutulmaz’dan şehit ailesine ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Bolvadin ilçesine bağlı Büyükkarabağ köyündeki şehit Cihan Tanrıkulu’nun ailesine ziyarette bulunarak tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak ailelerine şükran duygularını iletti.

Vali Mustafa Tutulmaz’ın Bolvadin ilçesindeki programında Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Oyur hazır bulundular.

Ziyareti sırasında şehit ailesinin istek ve taleplerini dinleyen Vali Mustafa Tutulmaz; “Bizler kahraman bir milletin evlatlarıyız. Tarihten bu yana vatanımız için çarpışan ve bu uğurda canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz olmuştur. Bizler de onların sayesinde bugünkü sınırlarımıza, bayrağımıza ve hürriyetimize sahibiz. Onlardan aldığımız bu kutsal emanetleri korumaya her zaman hazırız. İç ve dış düşmanlara karşı eşsiz vatanımızın bütünlüğünü sağlamak adına halen şehitler vermekteyiz. Bu anlamda da Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve övülen şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehitlerimiz bizlere vatanımızı emanet ederken; bizler hem vatanımızı, hem de şehit ailelerimizi emanet bildik. Bu anlamda şehit ailelerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirterek, kendilerinin istek ve taleplerinin bizler için önemli olduğunu vurgulamak isterim. Şehit yakınlarına her zaman kapımız ve gönlümüz açıktır” dedi.

Şehit Cihan Tanrıkulu’nun ailesi ise Vali Mustafa Tutulmaz’ın gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle çok mutlu olduklarını belirtirken, kendilerini yalnız bırakmamasından dolayı teşekkür etti.
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