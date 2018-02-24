Şuhut Belediyesi ekiplerinin atık su kanalizasyon çalışmaları

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri atık su kanalizasyon çalışmalarına hız verdi.

Başkan Recep Bozkurt’un talimatları ile Hacı Musa Mahallesi Mezbaha caddesi üzerinde atık su kanalizasyon yapım çalışmaları sürüyor. Çalışmaların kısa sürede biteceğini ifade eden Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, havaların ısınması ile ilçenin dört bulvarında çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Başkan Bozkurt ayrıca çalışmaları sürdüren personellerine kolaylıklar dileyerek teşekkür etti.