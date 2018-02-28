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Şuhut Belediye Başkanı Bozkurt’tan İller Bankası Bölge Müdürü Alaçam’a ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürü Murat Alaçam’ı makamında ziyaret etti.Başkan Bozkurt’a İller Bankası Bölge Müdürlüğü ziyaretinde, Şuhut Belediyesi Kültür ve...

Şuhut Belediye Başkanı Bozkurt’tan İller Bankası Bölge Müdürü Alaçam’a ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürü Murat Alaçam’ı makamında ziyaret etti.Başkan Bozkurt’a İller Bankası Bölge Müdürlüğü ziyaretinde, Şuhut Belediyesi Kültür ve...

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:59
Şuhut Belediye Başkanı Bozkurt’tan İller Bankası Bölge Müdürü Alaçam’a ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürü Murat Alaçam’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Bozkurt’a İller Bankası Bölge Müdürlüğü ziyaretinde, Şuhut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Gül ve Şuhut Belediye Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Zeybek eşlik etti. Başkan Bozkurt, ziyaretinde Şuhut Belediyesi ile alakalı görüşmeler gerçekleştirerek, belediye tarafından yapılacak projeler hakkında Bölge Müdürü Alaçam’a bilgiler verdi. Bölge Müdürü Alaçam ile bir süre sohbet eden Başkan Bozkurt, gösterdiği misafirperverlik ve ilgi alakadan dolayı Müdür Alaçam’a teşekkür ederken, ziyaret’ten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Alaçam ise kendisini ziyaret eden Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.
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