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Sandıklı şehidini Türk bayrakları ile karşılayacak

Batman’da bölücü terör örgütleri ile çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Jandarma İbrahim Çetin’in cenaze töreni için Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hazırlıklar sürüyor.Batman’da bölücü terör örgütleri ile girilen...

Sandıklı şehidini Türk bayrakları ile karşılayacak

Batman’da bölücü terör örgütleri ile çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Jandarma İbrahim Çetin’in cenaze töreni için Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hazırlıklar sürüyor.Batman’da bölücü terör örgütleri ile girilen...

25 Mart 2018 Pazar 11:09
Sandıklı şehidini Türk bayrakları ile karşılayacak

Batman’da bölücü terör örgütleri ile çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Jandarma İbrahim Çetin’in cenaze töreni için Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hazırlıklar sürüyor.

Batman’da bölücü terör örgütleri ile girilen çatışma sonucunda Şehit olan Uzman Jandarma İbrahim Çelik’in naaşı, memleketi Afyonkarahisar’a ulaştı. Şehit öğlen namazı öncesinde baba ocağının bulunan Sandıklı ilçesine getirilecek. Şehit haberinin alınmasının ardından ilçenin her noktası Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit’in evi önünde toplanan vatandaşlar Çetin’e son görevini yapmak için bekleniyor. Ev önünde bulunan taziye çadırında taziyeler kabul edilirken, Şehit İbrahim Çetin baba evinde helallik alınması sonrasında Merkez Ulu Camiide öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sandıklı Şehir Mezarlığı içinde bulunan şehitliğe defnedilecek.
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