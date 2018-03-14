Öğrencilerden “Yeşilay Haftası Farkındalık” etkinliği

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Zafer Anadolu Lisesi Yeşilay Kulübü ve İngilizce dergi ekibi tarafından “Yeşilay Haftası Farkındalık” etkinliği gerçekleştirildi.

Şuhut Zafer Anadolu Lisesi Yeşilay Kulübü ve İngilizce dergi ekibi ile çarşı merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlardan ilgi yoğun oldu. Öğrenciler tüm bağımlılıklarla mücadele için çıktıkları yolda her türlü yaş grubundan Şuhut halkını bilgilendirdi. Yeşilay Haftası Farkındalık etkinliğini düzenleyen İngilizce Öğretmeni Doğan Demirci ve Muharrem Özdemir, etkinlikte görev alan tüm yönetim, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.