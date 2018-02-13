Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri avukatlık mesleğini tanıyor

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi “Gençlerin İyilik Ağacı” projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile avukatları bir araya getirdi. Proje kapsamında Baro Başkanı Av. Turgay Şahin öğrencilere avukatlık mesleğini anlattı.

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Afyonkarahisar Gençlik Merkezi, “Gençlerin İyilik Ağacı” projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile avukatları buluşturmaya devam ediyor. Okulların konferans salonunda yapılan program kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tanıtım filmi izletilirken, Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müdürü tarafından katılımcılara projeler ve yerelde yapılan tüm çalışmalar ile ilgili bilgiler verildi.

Akabinde Afyonkarahisar Barosu Başkanı Sn. Av. Turgay Şahin, meslek seçimi konusunda yaşam öyküsünü gençlerle paylaşarak, kendisinin de Orta Öğretimini Konya Fatih Endüstri Meslek Lisesinde tamamladığını söyledi. Lisans eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam ettikten sonra avukatlık mesleğini yaptığını belirten Şahin, öğrenciler sorularını da yanıtladı.