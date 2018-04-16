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"Koşabiliyorken Koş" projesinin startı verildi

Türkiye’nin 81 ilinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince başlatılan "Koşabiliyorken Koş" projesinin yeni dönem faaliyetleri Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde start aldı."Koşabiliyorken...

"Koşabiliyorken Koş" projesinin startı verildi

Türkiye’nin 81 ilinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince başlatılan "Koşabiliyorken Koş" projesinin yeni dönem faaliyetleri Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde start aldı."Koşabiliyorken...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:53
"Koşabiliyorken Koş" projesinin startı verildi

Türkiye’nin 81 ilinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince başlatılan "Koşabiliyorken Koş" projesinin yeni dönem faaliyetleri Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde start aldı.

"Koşabiliyorken Koş" projesi ile Afyonkarahisar merkez ve ilçelerde belirlenen koordinatörler sorumluluğunda, yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait açık ve kapalı spor alanları kullanılarak, her yaş kategorisinden vatandaşlarımızın uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkânı sağlanması amaçlandığı bildirildi.

Kocatepe Spor Kompleksi Atletizm sahasında verilen "Koşabiliyorken Koş" projesinin startına Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür V. Zekai İnan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Tortop, yaşlı ve çocuk evlerinde kalan vatandaşlar katıldı.

"Koşabiliyorken Koş" projesinin açılışında konuşan Vali Mustafa Tutulmaz; “Sevgili gençler, değerli büyüklerimiz, spora gönül vermiş değerli misafirler hepinizi öncelikle böyle pazar gününde, güzel bir Nisan gününde buraya geldiğiniz için kutluyorum. Maalesef toplum olarak sporu izlemekle yetiniyoruz, sporun bir parçası olmuyoruz. Ondan sonrada gerek sağlık problemleri olsun gerek diğer alanlardaki performanslarımız olsun ister istemez düşük oluyor. İnsan vücudu ne kadar ona yükleme yapabilirsen o kadarını kaldırıyor. Ben yapamam diye bir şey yok. Şimdi ben kendim bunu denedim. İki sene önce yürüyüş yaparken koşsam nasıl olur dedim. Stadın etrafında bir tur attım iyi gidiyor, ikinciyi attım gidiyor, üçüncüde zorlandım. Demek ki bu kadar oluyor. İki gün sonra üçüncüyü de attım, dördüncü de zorlandım. 4-5 derken inanır mısınız 2 sene önce 12 tur stadın etrafında koştum. Bir sefer değil artık 12 tur atabilmek normale 10 tur atmak zaten peynir, ekmek gibi gelmeye başlamıştı. Bunu 51 yaşında yaptım. Demek ki yapabilmek mümkün” dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz, yaşlı vatandaşlarımız ve çocuk evlerinde kalan gençlerimizin birlikte stad etrafında bir tur yürüyüş yapmaları etkinlik başladı.

Yürüyüşün ardından penaltı atışı, atletizm, okçuluk, bisiklet ve bocce gibi spor dallarında etkinlikler yapıldı.
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