ESOB seçim finalini Başmakçı’da yaptı

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB)’a bağlı 37 meslek odası seçimlerinin sonuncusu Başmakçı’da gerçekleştirildi.

Başmakçı Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerine tek aday olarak katılan Muhammed Şentürk’ün genel kurulu ile ESOB seçimleri tamamlanmış oldu. Divan Başkanlığını ESOB Başkanı Abdülkadir Konak’ın yaptığı genel kurulda, Başkan Vekilliğini de Atilla Kocabaş yaptı.

Çok sayıda esnaf odası başkanının katılımı ile gerçekleştirilen seçimler sonunda, tüm oda başkanları hatıra fotoğrafı çektirdi.