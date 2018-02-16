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Bolvadin Esnaf Odası’ndan ESOB Başkanı Konak’a ziyaret

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Bolvadin Esnaf Odası Başkan ve yönetimini ağırladı.Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Çürük ve yönetim kurulları üyeleriyle, samimi...

Bolvadin Esnaf Odası’ndan ESOB Başkanı Konak’a ziyaret

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Bolvadin Esnaf Odası Başkan ve yönetimini ağırladı.Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Çürük ve yönetim kurulları üyeleriyle, samimi...

16 Şubat 2018 Cuma 17:16
Bolvadin Esnaf Odası’ndan ESOB Başkanı Konak’a ziyaret

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Bolvadin Esnaf Odası Başkan ve yönetimini ağırladı.

Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Çürük ve yönetim kurulları üyeleriyle, samimi bir ortamda istişarelerde bulunan Başkan Konak, işbirliğinin önemine değindi. Başkan Konak, “Değerli Başkanımız İbrahim Çürük başkanlığındaki heyeti, Birliğimizde görmekten dolayı son derece memnun olduk. El birliği ile aşılamayacak sorunumuz yoktur. Birliğimize bağlı bütün odalarla olduğu gibi yeni göreve gelen Bolvadin Esnaf Odamız Başkanı Sayın İbrahim Çürük ve yönetimiyle tam bir uyum içinde çalışacağız” diye konuştu.

Bolvadin Esnaf Odası’nın ESOB Başkanı Abdülkadir Konak’a olan ziyaretinde ESOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Berberler Odası Başkanı Ahmet Tan ve Tatarlı Esnaf Odası Başkanı Mustafa Demirtaş da hazır bulundu.
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