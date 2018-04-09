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Başkan Acar mimarları ağırladı

Afyonkarahisar’ın Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar tarafından ilçede ve bölgede görev yapan mimar ve mühendisler ağırlandı.Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü kapsamında ilçede görev yapan mimarlar ve mühendisleri ağırlayan Dinar...

Başkan Acar mimarları ağırladı

Afyonkarahisar’ın Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar tarafından ilçede ve bölgede görev yapan mimar ve mühendisler ağırlandı.Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü kapsamında ilçede görev yapan mimarlar ve mühendisleri ağırlayan Dinar...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:35
Başkan Acar mimarları ağırladı

Afyonkarahisar’ın Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar tarafından ilçede ve bölgede görev yapan mimar ve mühendisler ağırlandı.

Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü kapsamında ilçede görev yapan mimarlar ve mühendisleri ağırlayan Dinar Belediye Başkanı Acar, çarpık yapılaşmayı önleyebilmenin tek yolunun mimarlardan geçtiğini belirtti. Acar, "Güzel görünümler yapıyorsunuz, siz değerli mimarlarım, belediyemizde çalışan imar ve fen işlerinde ki arkadaşlarım gerçekten 9 yıl içerisinde Dinar’da çok güzel bir görünüm elde ettik. Dinar’da ki şehirleşmeyi bir çıta yukarıya çektik. Afyonun 17 ilçesi içerisinde en düzenli en güzel imar bizde var. Gerçekten katkılarınız çok büyük, değerli mimar arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.

Başkan Saffet Acar, programa katılan mimarlara teşekkür ederek günlerini kutladı.
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