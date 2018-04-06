Başkan Acar, avukatları ağırladı

Dinar Belediye Başkan Saffet Acar, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Dinar Barosuna kayıtlı avukatları ağırladı.

Belediye Başkanı Saffet Acar tarafından her yıl organize edilerek kutlanan 5 Nisan Avukatlar Günü bu yıl da devam etti. Programa; Dinar Baro Temsilcisi Av. Mehmet Özalp, baroya kayıtlı avukatlar ve aileleri katıldı. Belediye Başkanı Saffet Acar, programda yaptığı konuşmada, “Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ve hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın, 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlar saygılar sunarım” dedi.