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ATM’yi soymaya çalışan hırsızlar, alarmın devreye girmesiyle kaçtı

Afyonkarahisar’da özel bir bankaya ait ATM’yi soymak isteyen hırsızlar alarmın devreye girmesi sonucu kaçtı.Kent Merkezi Yeşilyol Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankaya ait ATM’den bugün öğle saatlerinde hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğu...

ATM’yi soymaya çalışan hırsızlar, alarmın devreye girmesiyle kaçtı

Afyonkarahisar’da özel bir bankaya ait ATM’yi soymak isteyen hırsızlar alarmın devreye girmesi sonucu kaçtı.Kent Merkezi Yeşilyol Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankaya ait ATM’den bugün öğle saatlerinde hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğu...

25 Şubat 2018 Pazar 15:03
ATM’yi soymaya çalışan hırsızlar, alarmın devreye girmesiyle kaçtı

Afyonkarahisar’da özel bir bankaya ait ATM’yi soymak isteyen hırsızlar alarmın devreye girmesi sonucu kaçtı.

Kent Merkezi Yeşilyol Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankaya ait ATM’den bugün öğle saatlerinde hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğu öğrenildi. Cadde üzerinde bulunan ATM’nin alarmının devreye girdiğini Emniyete bildiren banka yetkilileri, polisle birlikte ATM’nin bulunduğu yere geldi. Burada polis ekipleri ve banka görevlilerinin yaptığı inceleme kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ATM’nin arkasında bulunan kilitli bölmenin açılmaya çalışılması sonucu hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğu öğrenildi. Alarmın devreye girmesi sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiremeyen şüphelilerin olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Olaya ilişkin emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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