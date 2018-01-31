AK Parti, CHP ve MHP il başkanlarından Afrin Harekatına destek

AK Parti, CHP ve MHP Afyonkarahisar il aşkanları ortak bir basın açıklaması yaparak Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatına destek verdiler.

Afyonkarahisar İnternet Habercileri Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin Operasyonu ile ilgili mecliste sandalyesi bulunan 3 siyasi partinin il başkanlarının katılımları ile bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan AK Parti, CHP ve MHP il başkanları Afrin operasyonuna destek verdiler. Partileradına ortak basın bildirisini okuyan AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven “Bildiğiniz gibi Zeytin Dalı operasyonunun bugün 12. günü. Öncelikle değerli il başkanlarımızla birlikte biz Afyonkarahisar olarak Türk devletinin, Türk milletinin ve Türk askerinin arkasında birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Emperyalist güçlerin bulunduğumuz jeopolitik alanda çok ciddi emelleri var.Bunları biliyoruz. Bu emelleri yüzyıllardır hatta binlerce yıldır sürüyor. 1071 yılında Malazgirt ile başladığımız Anadolu yolculuğunda bölgemiz her daim hedef haline gelmiştir. Anadolu coğrafyasında kötü emelleri olan ülkelere karşı biz her daim bir ve beraber olmuş onlarla gerektiğinde savaşmış ve bu savaşı da zaferle kazanmış bir milletiz. Burada da biz Afyonkarahisar da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin il başkanları olarak,yapılan operasyonun arkasında olduğumuzu,onlarla bir olduğumuzu ve askerlerimizi muzafferiyeti için sizlerle bir araya geldik. Biz, diğer bazı siyasi partilerin desteğinin de olduğunu biliyoruz” dedi.

“Türk Silahlı kuvvetlerimnin bu sabah yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğunu belirtmek istiyorum” diyen Yurdunuseven konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu operasyonda şehitlerimiz de var ama Allah şehitlerimizin sayısını arttırmasın, gazilerimizin sayısını arttırmasın. Ama bu mücadele oldukça biliniz ki şehitlerimiz de olacak gazilerimiz de olacak. Biz 1071 ile başlayan Anadolu maceramızda bugüne kadar şehit olan her kim varsa şehitlerimize Allah’tan rahmet, sağ olangazilerimize ise Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Biz 15 Temmuz’u yaşamış bir millet olarak, bir araya geldiğimizde millet ve devlet için nasıl kol kola yürüdüğümüzü göstermiş bir toplumuz.O yüzden şu anda ben burada olmaktan mutluluk duyuyorum.”