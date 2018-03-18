Afyonkrahisar’da Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü kutlandı

Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü ve ‘Şehitler Günü’nü anma törenleri Afyonkarahisar Garnizon Şehitliğinde gerçekleştirildi.

Kocatepe Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde gerçekleştirilen törene, Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra, Milletvekili Ali Özkaya, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit aileleri ile askeri ve askeri ve mülki amirler katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı tarafından Garnizon Şehitliğine çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından askeri manga tarafından saygı atışı yapıldı. Törende Hava Piyade Üsteğmen Mehmet Kölemen 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü ve Şehitleri Anma günü münasebetiyle ilgili bir konuşma yaptı.

Garnizon Şehitliğindeki tören, Vali Mustafa Tutulmaz’ın Şehitlik Özel Defterini imzalaması ve Şehitliğin gezilmesiyle devam etti. Şehit mezarlarını teker teker ziyaret ederek karanfil bırakan Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra emniyet mensuplarına ait Polis Şehitliğine giderek şehitlerimizin ruhuna Fatiha okudular. Vali Mustafa Tutulmaz, Şehitler Günü nedeniyle, evlatlarını ve eşlerini mezarlarında ziyarete gelen şehit ailelerinin de yanlarına giderek onlara sabırlar diledi.