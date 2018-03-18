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Afyonkarahisarlı esnaftan vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı

Afyonkarahisar’da 18 Mart Şehitler Günü sebebiyle öğrenci ve vatandaşlara Çanakkale menüsü ikram edildi.Erenler Gençlik Parkı önünde Kocatepe Beşiktaş taraftar grubu ve esnafın organize ettiği programda 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103’üncü...

Afyonkarahisarlı esnaftan vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı

Afyonkarahisar’da 18 Mart Şehitler Günü sebebiyle öğrenci ve vatandaşlara Çanakkale menüsü ikram edildi.Erenler Gençlik Parkı önünde Kocatepe Beşiktaş taraftar grubu ve esnafın organize ettiği programda 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103’üncü...

18 Mart 2018 Pazar 17:50
Afyonkarahisarlı esnaftan vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı

Afyonkarahisar’da 18 Mart Şehitler Günü sebebiyle öğrenci ve vatandaşlara Çanakkale menüsü ikram edildi.

Erenler Gençlik Parkı önünde Kocatepe Beşiktaş taraftar grubu ve esnafın organize ettiği programda 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103’üncü yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü vesilesiyle Çanakkale’de savaşan askerlerin yemek menüsünde olan üzüm hoşafı ve kuru ekmek vatandaşlara ikram edildi. Çanakkale’de askerlerin öğünlerini günlerce üzüm hoşafı ve bir ekmek parçası ile geçiştirdiklerini belirten Erenler mahallesi esnafı Süleyman Sivri “Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, onların bu toprakları kazandığı gün bugün, bizler onların sayesinde bugünlere geldik bizler için kanlarını döken tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum. Gençlerimiz de bizlere yardımcı oldu birlikte böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Daha önce de Galatasaray taraftarıyla kütüphane açtık. Beşiktaş taraftarıyla da bu etkinliği düzenlemeye karar verdik. Etkinliklerimiz sürecek, tüm taraftar gruplarıyla etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

Kocatepe Beşiktaş taraftar grubu sorumlusu Muhammed Yusuf Karaman ise etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “18 Mart Çanakkale Şehitlerimiz için böyle bir etkinlik düzenledik. Bizim için grup sadece futbol değil, sosyal etkinliklerimiz de oluyor bugünde bizim için çok önemli bir gün ülkemiz adına. Bizde böyle bir etkinlik düzenledik tüm şehitlerimizi saygı, sevgi, ve rahmetle anıyoruz.”

Vatandaşlar ve öğrenciler 18 Mart Çanakkale Zafer’inin 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma programında emeği geçenlere teşekkür etti.
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