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Afyonkarahisar ve Eskişehir sebzeciler odalarından birliktelik kararı

Afyonkarahisar Sebzeciler Odası Başkanı Veysel Gök ile Eskişehir Yaş Sebzeciler Meyveciler Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek Afyonkarahisar’da bir araya geldiler.Sebzeci ve meyveci esnafının haklarının korunması adına...

Afyonkarahisar ve Eskişehir sebzeciler odalarından birliktelik kararı

Afyonkarahisar Sebzeciler Odası Başkanı Veysel Gök ile Eskişehir Yaş Sebzeciler Meyveciler Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek Afyonkarahisar’da bir araya geldiler.Sebzeci ve meyveci esnafının haklarının korunması adına...

15 Mart 2018 Perşembe 18:28
Afyonkarahisar ve Eskişehir sebzeciler odalarından birliktelik kararı

Afyonkarahisar Sebzeciler Odası Başkanı Veysel Gök ile Eskişehir Yaş Sebzeciler Meyveciler Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek Afyonkarahisar’da bir araya geldiler.

Sebzeci ve meyveci esnafının haklarının korunması adına birliktelik kararı verdiklerini anlatan Mehmet Çiçek, aslen Emirdağlı olduğunu belirterak "Gönlümüz Afyon’da" dedi.

Afyonkarahisar Sebzeciler Odası Başkanı Veysel Gök ve Çiçek, işbirliğinin artacağını ve daha sık bir araya gelerek istişarelerde bulunacaklarını belirterek birliktelik kararı aldılar.
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