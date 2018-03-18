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Afyonkarahisar Modern Sanayi Sitesine kavuşuyor

Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Birliktir, Modern Sanayi Sitesinin nisan ayında temelinin atılacağını belirterek, "Adı gibi modern bir sanayiyi esnafa kazandıracağız" dedi.Afyonkarahisar-Konya karayolunun 9’uncu kilometresinde...

Afyonkarahisar Modern Sanayi Sitesine kavuşuyor

Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Birliktir, Modern Sanayi Sitesinin nisan ayında temelinin atılacağını belirterek, "Adı gibi modern bir sanayiyi esnafa kazandıracağız" dedi.Afyonkarahisar-Konya karayolunun 9’uncu kilometresinde...

18 Mart 2018 Pazar 17:40
Afyonkarahisar Modern Sanayi Sitesine kavuşuyor

Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Birliktir, Modern Sanayi Sitesinin nisan ayında temelinin atılacağını belirterek, "Adı gibi modern bir sanayiyi esnafa kazandıracağız" dedi.

Afyonkarahisar-Konya karayolunun 9’uncu kilometresinde hazineye ait bir arazinin tahsis edilmesi sonucu projesi hazırlanan Modern Sanayi Sitesi hakkında bilgi veren Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Birliktir, projeye ilişkin tüm çalışmaların tamamlandığını belirterek nisan sonu gibi temelinin atılacağını söyledi. Birliktir, proje ile ilgili konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Çalışmalarımız bitti en kısa sürede nisan sonu gibi temelimizi atarız. Bugün bir banka teklif sundu. Hangi banka daha uygun teklif verirse onlarla da kredi sözleşmesini yapar yapmaz inşaat temellerimizi atacağız. Ayrıca biz buralarda çalım yaparken sıcak su olabileceği kanaatine vardık. Oda sıcak su olduğu söyledi ve 1 milyon 630 bin metrekare sıcak su arama ruhsatını da Enerji Bakanlığından ve özel idare il yöneticilerinden de ruhsatımızı çakırdık. Sıcaklığına bakarak belki de dükkanlarımızı sıcak suyla ısıtacağız ama asıl amacımız burada çalışacak olan çırak, kalfa, ustalara bir hamam gibi banyo yapabilecekleri bir sosyal tesiste yapmayı planlıyoruz.”

Çevreci ve modern bir sanayiyi esnafa kazandıracaklarının altını çizen Başkan Birliktir, “İlk etaptaki bu 382 dükkanımızdan 15-20 kişi kaldı yani dolmak üzere. Öteki 140 dükkana şuan için üye kaydetmeyi düşünmüyoruz bu 382’yi bitirmeden onları da bitireceğiz ve onları peşin para satarak diğer borçları kapatmayı düşünüyoruz. Bizim devlete vermiş olduğumuz bir söz var, esnafa vermiş olduğumuz bir söz var, vermiş olduğumuz noter taahhütleri var yani kısa sürede bitireceğimize dair. Bunu en kısa sürede inşallah bitirip esnaf ve sanatkârımızı modern, yeşile önem veren çevreci bir küçük sanayi sitesi, adı gibi modern bir sanayi sitesini bitirip esnaf ve sanatkarımıza bir iş kapısı, iş dükkanı açmak istiyoruz” diye konuştu.
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