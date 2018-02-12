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AFDOS’lu sporcular askerler ve şehitler için yürüdü

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları Afrin Harekatı’nda kahramanca mücadele eden askerler ve tüm şehitlerimiz anısına Döğer Şehitliği’ne yürüdüler.Araçla İhsaniye ilçesi yakınlarında bulunan Antik Frig Yolu’na...

AFDOS’lu sporcular askerler ve şehitler için yürüdü

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları Afrin Harekatı’nda kahramanca mücadele eden askerler ve tüm şehitlerimiz anısına Döğer Şehitliği’ne yürüdüler.Araçla İhsaniye ilçesi yakınlarında bulunan Antik Frig Yolu’na...

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:33
AFDOS’lu sporcular askerler ve şehitler için yürüdü

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları Afrin Harekatı’nda kahramanca mücadele eden askerler ve tüm şehitlerimiz anısına Döğer Şehitliği’ne yürüdüler.

Araçla İhsaniye ilçesi yakınlarında bulunan Antik Frig Yolu’na hareket eden AFDOS’lu sporcular buradan yürüyüşe başladılar. Yoğun yağmurun eşlik ettiği yürüyüş sporcuların Döğer Şehitliği’ne ulaşmaları ile sürdürüldü. Tüm şehitler için dua eden sporcular duygu dolu anlar yaşadılar. Şehitlikte Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı söylendi.

Dönüş yolunda Emre Gölü’ne de uğrayan doğaseverler bu anlamlı faaliyet dolayısıyla AFDOS Yönetimine teşekkür ettiler.
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