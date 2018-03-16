“Açık Kapı Milletin Kapısı" biriminin tanıtım toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Cafer Sarılı’nın başkanlığında yapılan “Açık Kapı Milletin Kapısı" bilgilendirme toplantısına kamu kurum ve kuruluş müdürleri, kaymakamlıklardan belirlenmiş olan yetkilileri katıldı.

Valilik Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, İçişleri Bakanlığı’nın 180 günlük Eylem Planı doğrultusunda 81 il valiliğinde ve tüm kaymakamlıklarda kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin artırılması ve oluşturulacak politikalara esas olmak üzere anlamlandırılmasını sağlamak maksadıyla valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Milletin Kapısı biriminin tanıtım ve işlevsel faaliyetleri hakkında kurum yetkililerine bilgilendirilme yapıldı.