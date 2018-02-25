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49 yaşındaki sporcu maratonda 1. oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen 18. Atatürk Yarı Maraton Koşusu’nda Afyonkarahisarlı sporcu Ayhan Duymuş 1. oldu.“Atatürk’e Koşalım, Atatürk’le Koşalım” sloganı ile düzenlenen 18. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve...

49 yaşındaki sporcu maratonda 1. oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen 18. Atatürk Yarı Maraton Koşusu’nda Afyonkarahisarlı sporcu Ayhan Duymuş 1. oldu.“Atatürk’e Koşalım, Atatürk’le Koşalım” sloganı ile düzenlenen 18. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve...

25 Şubat 2018 Pazar 15:42
49 yaşındaki sporcu maratonda 1. oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen 18. Atatürk Yarı Maraton Koşusu’nda Afyonkarahisarlı sporcu Ayhan Duymuş 1. oldu.

“Atatürk’e Koşalım, Atatürk’le Koşalım” sloganı ile düzenlenen 18. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Alanya Halk Koşusu bugün gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi öncülüğünde düzenlenen 18. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Alanya Halk Koşusu Alanya Anıt önünde başladı.

Sporcuların 2 kilometre koştuğu maraton sonunda 49 yaşındaki Afyonkarahisarlı sporcu Ayhan Duymuş 1. oldu. Genç sporcularla yarışan Duymuş, maratonun ardından düzenlenen törende madalyasını aldı.
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