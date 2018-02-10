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YSK tarafından iptal edilen CHP İl Kongresi yenilendi

Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen CHP Adıyaman İl Kongresi yeniden yapıldı. CHP İl Başkanlığına Deniz Çakmak seçildi.30 Aralık 2017 tarihinde Adıyaman Belediye konferans Salonunda gerçekleştirilen ve iki adayın yarıştığı...

YSK tarafından iptal edilen CHP İl Kongresi yenilendi

Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen CHP Adıyaman İl Kongresi yeniden yapıldı. CHP İl Başkanlığına Deniz Çakmak seçildi.30 Aralık 2017 tarihinde Adıyaman Belediye konferans Salonunda gerçekleştirilen ve iki adayın yarıştığı...

10 Şubat 2018 Cumartesi 17:53
YSK tarafından iptal edilen CHP İl Kongresi yenilendi

Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen CHP Adıyaman İl Kongresi yeniden yapıldı. CHP İl Başkanlığına Deniz Çakmak seçildi.

30 Aralık 2017 tarihinde Adıyaman Belediye konferans Salonunda gerçekleştirilen ve iki adayın yarıştığı CHP Adıyaman İl Kongresi partiye üye olmayan delegelerin oy kullandığı gerekçesiyle YSK tarafından iptal edilmişti. İptal edilen kongrede adaylardan Ali Murat Bilgiç 87, Deniz Çakmak 85 oy almıştı.

İptal edilen kongre Adıyaman Belediye Konferans Salonunda yeniden yapıldı. Partiye üye olmayan ve başka ilde delege olan 12 kişi silindi. Yenilenen kongrede aynı adaylar yarıştı.

Kongrede 172 delegeden 170’i oy kullandı. Adaylardan Deniz Çakmak 94 oy alırken, Ali Murat Bilgiç 76 oy aldı. Deniz Çakmak CHP’nin yeni il başkanı seçildi. Kurultay delegeliğinde ise Abdurrahman Tutdere, 101 oy ile en yüksek oyu alan kişi oldu. Abdurrahman Tutdere, her iki adayın üzerinde oy aldı.

Seçim sonrası açıklamada bulunan Deniz Çakmak, kongrenin kaybedeninin olmadığını, kazanının ise CHP olduğunu belirterek, tüm delegeleri teşekkür etti.

Diğer aday Ali Murat Bilgiç ise, seçim öncesinde yaptığı açıklamada iptal edilen seçimin yenilendiğini, sonucun hayırlı olmasını diledi.
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