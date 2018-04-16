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Yeni açılan sokaklar asfalta hazırlanıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Altınşehir Mahallesinde yeni açılan sokakta asfalt öncesi hazırlıklar sürüyor.Altınşehir Mahallesinde çalışmalarına devam eden Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı...

Yeni açılan sokaklar asfalta hazırlanıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Altınşehir Mahallesinde yeni açılan sokakta asfalt öncesi hazırlıklar sürüyor.Altınşehir Mahallesinde çalışmalarına devam eden Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı...

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:04
Yeni açılan sokaklar asfalta hazırlanıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Altınşehir Mahallesinde yeni açılan sokakta asfalt öncesi hazırlıklar sürüyor.

Altınşehir Mahallesinde çalışmalarına devam eden Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni açılan üç sokakta asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına başladı.

Yeni açılan 3012, 3014 ve 30217 numaralı sokaklarda asfalt serimi öncesi kazı ve yol düzenleme çalışması yapıldığını belirten belediye görevlileri, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını söyledi.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.
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